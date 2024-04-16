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Kurt sürüsü 13 küçükbaşı telef etti

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Kurt sürüsü 13 küçükbaşı telef etti

Hakkari'de kurtların saldırdığı sürüden 13 küçükbaş hayvan öldü. Sürüde ölen ve yaralanan hayvanlarımız oldu. Diğer hayvanları da son anda kurtardık dedi.

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