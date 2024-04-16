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Burdur'da eski ortağının iş yerini bastı, sopayla kırılmadık eşya bırakmadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Burdur’da eski ortağının iş yerini bastı, sopayla kırılmadık eşya bırakmadı

Burdur’da eski ortağı ve akrabasının iş yerini sopayla basan bir kişi, camı çerçeveyi aşağıya indirip marketin içini talan etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, iş yeri sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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