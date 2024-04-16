16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü

İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü

Kağıthane’de yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA