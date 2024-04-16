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Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Kırklareli’nde papatyalar doğayı renklendirdi

Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı. Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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