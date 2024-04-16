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İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı

Van Gölü'nde yaşayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığının tatlı sulara göçü nedeniyle uygulanan 3 aylık av yasağı başladı.

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