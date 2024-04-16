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Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Edirne’de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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