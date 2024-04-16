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Kayseri'de ağacı söken 4 kişiye ceza

Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Kayseri’de ağacı söken 4 kişiye ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.

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