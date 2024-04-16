İşi bırakan DJ’ye silahlı saldırı! Eski patronlarının selamını söyledi kurşun yağdırdı! O anlar kamerada...

Beyoğlu'nda çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, başka mekanda işe başladığı için eski patronları tarafından mesajla tehdit edildi. DJ, peşini bırakmayan eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından sabaha karşı Esenyurt'taki evine gireceği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken yara almadan kurtulan DJ, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" diyerek ateş eden saldırgan ile eski patronlarından şikayetçi oldu.



Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.