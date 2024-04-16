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Antalya'da koca dehşeti! Eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Antalya’da koca dehşeti! Eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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