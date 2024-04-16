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Gümüşhane'de Baharda çıkıp yazın kayboluyorlar

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Gümüşhane’de Baharda çıkıp yazın kayboluyorlar

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde her yıl bahar aylarında yaşanan ilginç doğa olayında köyün her iki yamacında da aynı anda ortaya çıkan ve aynı anda kaybolan su kaynakları 2 ay boyunca görsel şölen oluşturuyor.

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