16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir ısırığı öldürüyor! 2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı

Bir ısırığı öldürüyor! 2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Bir ısırığı öldürüyor! 2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı

Pertek Kalesi'nde gezen bir vatandaş Türkiye'deki en zehirli 15 yılan türü arasında gösterilen engerek yılanını görüntüledi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA