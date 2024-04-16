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Etimesgut'ta uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Etimesgut’ta uykuya dalan sürücü üst geçit asansörüne çarptı: 4 yaralı

Etimesgut’ta uykuya dalan 34 K 1217 plakalı otomobil sürücüsü, inşaat halindeki üst geçidin asansörüne çarptı. Hurdaya dönen arabadan ikisi çocuk 4 kişilik aile, hafif yaralanarak kurtuldu.

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