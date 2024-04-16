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Başıboş köpek dehşeti kamerada: Yaralanan kadın tanınmaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Başıboş köpek dehşeti kamerada: Yaralanan kadın tanınmaz hale geldi

Edirne’de başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşen ve kanlar içinde kalan yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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