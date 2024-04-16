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Bursa'da geri viteste unuttuğu aracıyla kaza yaptı, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Bursa’da geri viteste unuttuğu aracıyla kaza yaptı, o anlar kamerada

Bursa'da otomobilini geri viteste bırakan sürücü unutamayacağı bir kaza yaptı. Kazada kimse yaralanmazken; o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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