Nemrut Dağı turistlerin ilgi odağı oldu
6 Şubat depremleri nedeniyle turist sayısı ciddi oranda düşen Adıyaman’daki Nemrut Dağı ve diğer tarihi ören yerleri, 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi yapısıyla dikkat çeken 'turizm kenti' Adıyaman'da, Ramazan Bayramı'nda turist yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı 45 bin kişi ziyaret etti.
Kommagene Uygarlığının, 2 bin 206 metre yükseklikteki devası heykelleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistler 'güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak bilinen Nemrut Dağı'nda gün doğumu ve gün batımını izliyor.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Adıyaman, birçok konuda olduğu gibi turizmde de büyük darbe aldı. Asrın felaketi nedeniyle, yerli ve yabancı turist sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bazı tarihi yapıların zarar gördüğü Adıyaman'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı hızlı refleks göstererek, restorasyon çalışmalarını başlattı.
Önceki haftalarda turistlerin yoğunlaştığı Adıyaman'da turizm sezonu, Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler karanfil verilerek başlatıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer, turistlere karanfil vererek Nemrut Dağı ile ilgili bilgi verdi.
"BAYRAM'DA 45 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"
Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünün çabuk toparlandığına dikkat çekerek, "Yerli ve yabancı misafirlerimizi Kommagene destinasyonuna bekliyoruz. Bölgemiz çok büyük bir deprem geçirdi. Bu depremlerden dolayı turist sayısında bir nebze de olsa düşüş yaşansa da, normalleşme süreciyle birlikte eski ivmesine çok hızlı bir şekilde geri geldi. Dokuz günlük bayram tatili süresince yerli ve yabancı olmak üzere toplam 45 bin ziyaretçiyi bu destinasyonumuzda ağırladık" dedi.
İstanbul'dan Adıyaman'a gelen Meltem Yılmaz ise "Nemrut Dağı'na gelme konusunda çok geç kaldığımı düşünüyorum. Burası dehşet güzel, muhteşem, çok etkilendim. Dünyanın birçok yerine seyahat ettim, Avrupa'nın bir çok yerine gittim, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici" ifadelerini kullandı.
Fransa'dan bisiklet ile dünya turuna çıkan ve bir aydan beri ülkemizi Diane Bciac ile dolaşan Simon Psibest, "Fransa'dan bisikletle geldik. Yukarı çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz yer muhteşem ve buna değdi. Çok mutlu olduk, çok etkilendik" şeklinde konuştu.
Samsun'dan gelen Erkan Ölmez ise "İlk defa geldim. Güneşin batışını izlemeye geldik, çok güzel ve görülmeye değer bir yer" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2000'lerin efsanesi geri dönüyor! Nokia'nın 3 modeli...
- Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...
- Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
- İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı
- Altın yatırımcısına ters köşe yaptı! İslam Memiş kazanç tablosunu çıkardı! Herkes bunu bekliyordu…
- Yaşlı çiftin optik illüzyon çizimi kişiliğinizi açığa çıkarıyor 'İlk fark ettiğiniz detay sizi anlatıyor'
- 3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları
- Osmanlı Devleti'nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır'dan Kaime'ye, Akçe'den Kuruşa...
- Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…
- SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...
- Salçanızın küflenmesinden bıktınız mı? Tek bir kaşıkla sonsuza kadar kurtulun!
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!