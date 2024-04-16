Nemrut Dağı turistlerin ilgi odağı oldu

İstanbul'dan Adıyaman'a gelen Meltem Yılmaz ise "Nemrut Dağı'na gelme konusunda çok geç kaldığımı düşünüyorum. Burası dehşet güzel, muhteşem, çok etkilendim. Dünyanın birçok yerine seyahat ettim, Avrupa'nın bir çok yerine gittim, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici" ifadelerini kullandı.





Fransa'dan bisiklet ile dünya turuna çıkan ve bir aydan beri ülkemizi Diane Bciac ile dolaşan Simon Psibest, "Fransa'dan bisikletle geldik. Yukarı çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz yer muhteşem ve buna değdi. Çok mutlu olduk, çok etkilendik" şeklinde konuştu.

Samsun'dan gelen Erkan Ölmez ise "İlk defa geldim. Güneşin batışını izlemeye geldik, çok güzel ve görülmeye değer bir yer" diye konuştu.