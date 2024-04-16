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Antalya'da 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Antalya’da 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere’ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.

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