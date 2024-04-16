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Antalya Havalimanı'ndan yolcu rekoru! 3 milyonu aştı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Antalya Havalimanı’ndan yolcu rekoru! 3 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 312 bin 382 yolcuya, yılın ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 323 bin 782 yolcuya hizmet verildi.

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