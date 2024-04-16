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Silivri'de kahvehaneye silahlı saldırı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Silivri’de kahvehaneye silahlı saldırı: O anlar kamerada

İstanbul Silivri'de bir kişi aralarında husumet bulunan şahsın kahvehanesine av tüfeği ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri Kurfallı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İdris Ö. isimli şüpheli, üç yıl önce aralarında husumet bulunan Mesut K.'nin sahibi olduğu kahvehaneye gelerek av tüfeğiyle ateş etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

Saldırı anı ise güvenlik kemerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin olay yerine geldiği ve ateş ettiği görülüyor. Kahvehanede oturan bazı kişiler paniklerken bazılarının da paniklemeyip oturduğu görülüyor.

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