Yanlış adamı vurdu! Bayramda el öperken yakalandı | İstanbul’da film gibi olay anbean kamerada





ARKASINDAN YAKLAŞIP BACAĞINDAN VURDU

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci arkasından takip ediyor. Ardından koşarak bacağına ateş ediyor. Genç yere düşerken, saldırgan ise kaçıyor. Vatandaşlar koşarak genci yanına geliyor.