Bir avucu altın değerinde! Kilosu 600 bin TL’ye satılıyor

Dünyanın en değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.

Dünyanın en değerli ürünleri arasında yer alan ve üretimdeki zorluğu, yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor.