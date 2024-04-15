9 günlük tatil sonrası İstanbul’da yeniden trafik kabusu başladı | ANLIK GÜNCEL TRAFİK BİLGİ HARİTASI

METRO ARIZALANDI SEFERLER AKSADI

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşana arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi. Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Arızalanan metroda bulunan yolculardan Selçuk Erdoğan, "Metro durdu önce, sonra geri gitmeye başladı. İçinde 1 saat kadar kaldık. Sonra görevliler geldi ayarlarını yaptılar" diye konuştu.

ANLIK TRAFİK BİLGİ HARİTASI



