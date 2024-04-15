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9 günlük tatil sonrası İstanbul'da yeniden trafik kabusu başladı | ANLIK GÜNCEL TRAFİK BİLGİ HARİTASI

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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9 günlük tatil sonrası İstanbul’da yeniden trafik kabusu başladı | ANLIK GÜNCEL TRAFİK BİLGİ HARİTASI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul güne yine trafikle başladı. Yoğunluk zaman zaman yüzde 70'in üzerine çıkarken, toplu taşımada da benzer görüntüler yaşandı. M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda da arıza yaşanırken, seferler bir süre gecikmeli olarak yapıldı.

Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesinin ardından haftanın ilk gününde İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı.

YOĞUNLUK YÜZDE %70
İstanbul'da bayram dönüşü haftanın ilk gününde trafik yüzde 70'lere ulaştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu zaman geçtikçe artarken yoğunluğun öğlen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Saat 09.00 itibarıyla yoğunluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü.

POLİSLER DEVRİYEDE
Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet şeridini işgal etmemeleri yönünde uyardı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

TOPLU TAŞIMA YOĞUNLUĞU
Trafikle birlikte bayram dönüşü toplu taşımada da yoğunluk yaşandı. Birçok metrobüs durağında yoğun kalabalık gözlenirken, metro duraklarında da benzer görüntüler ortaya çıktı.

METRO ARIZALANDI SEFERLER AKSADI
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşana arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi. Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Arızalanan metroda bulunan yolculardan Selçuk Erdoğan, "Metro durdu önce, sonra geri gitmeye başladı. İçinde 1 saat kadar kaldık. Sonra görevliler geldi ayarlarını yaptılar" diye konuştu.

ANLIK TRAFİK BİLGİ HARİTASI

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