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Umuda yolculuk! Fethiye'de batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Umuda yolculuk! Fethiye’de batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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