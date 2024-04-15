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Bunalıma girdi 14. kattan aşağı atladı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Bunalıma girdi 14. kattan aşağı atladı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Diyarbakır’da bir plazaya gelen kadın, 14. kattan atlayarak intihar etti.

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