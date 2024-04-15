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Pakistan’da can pazarı! Sel ve yıldırımlarda 43 kişi öldü

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Pakistan’da can pazarı! Sel ve yıldırımlarda 43 kişi öldü

Pakistan'da son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

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