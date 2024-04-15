Turizmde parlayan yıldız: Amasra! Rekor üstüne rekor kırdı





JAPON VE ÇİNLİLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

Karadeniz'in sessiz sakin sahil kentlerinden olan Amasra'nın güneyinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Sakin Şehir ünvanına sahip Safranbolu, doğrusunda Kastamonu'nun tarihi, doğal güzellikleri ile bilinen Cide ve İnebolu ilçeleri, batısında ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Ereğli ilçesi gibi Karadeniz turizminin önemli şehirleri yer alıyor. Yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Safranbolu'ya gelen Japon ve Asyalı turistlerin de mutlaka gezip gördüğü Amasra, Avrupa, Orta Doğu ülkeleri gibi dünyanın dört bir tarafından da Karadeniz'e gelen turistlerin öncelikli tercihleri oluyor.



RUSLARIN GÖZDESİ

Karadeniz'in incisi Amasra, Son dönemlerde gelişen kruvaziyer gemi turları ile Rusların da Karadeniz'de en çok beğendiği durak oldu. Şuanda ortalama 2 haftada bir tek gemi ile seferler düzenlenirken önümüzdeki günlerde yabancı turist taşıyan gemi sayısı ve mevcut geminin sefer sayılarının artması için de çalışmalar yürütülürken yat ve yelken turizminde de ilginin arması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.