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Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Ankara’da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yan yatan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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