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TMO kabuklu fındık satışına yarın başlayacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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TMO kabuklu fındık satışına yarın başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmının yarından itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açıldığını bildirdi.

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