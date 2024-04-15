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Bingöl'de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Bingöl’de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte son 12 günde düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildiğini, 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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