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Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası başladı!

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası başladı!

Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

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