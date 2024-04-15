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Soma'daki kömür ocağında hayatını kaybeden madenci, memleketi Kütahya'da toprağa verildi

DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Soma’daki kömür ocağında hayatını kaybeden madenci, memleketi Kütahya’da toprağa verildi

Manisa'daki Soma ilçesindeki özel bir kömür madeni ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi Halit Gürpınar'ın (41) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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