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Minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı!

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı!

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste, Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

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