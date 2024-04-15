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İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İspanya’nın amfibi hücum gemisi İstanbul’da

İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

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