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Sarp Sınır Kapısı'nda tarihi kalabalık! 183 bin 51 yolcu geçti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Sarp Sınır Kapısı’nda tarihi kalabalık! 183 bin 51 yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

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