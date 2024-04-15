Doğada nadir bulunan kuzugöbeği mantarının kilogramı 600 liradan satılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 550-600 liraya kadar alıcı buluyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve havaların yağışlı gitmesi durumunda mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşların genci yaşlısı mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.