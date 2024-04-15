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Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Giresun’da fındık fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı

Serbest piyasada yeni haftada fındığın 128 liradan satıldığı belirtildi. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

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