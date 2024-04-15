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Sancaktepe'de eski koca dehşeti! Boşandığı karısını vurup intihar etti

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Sancaktepe’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısını vurup intihar etti

Sancaktepe'de boşandığı eşi ile düğünde karşılaşan Mehmet Bahşi, eski eşi Çiğdem A.'ya silahla ateş ettikten sonra intihar etti. Olayda Çiğdem A. ağır yaralanırken Bahşi hayatını kaybetti.

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