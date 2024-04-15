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İranlı şarkıcı Moein'in Van'daki konserinde izdiham

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İranlı şarkıcı Moein’in Van’daki konserinde izdiham

İranlı şarkıcı Moein Van'da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Kente gelen İranlılar, saatlerce konser alanına girebilmek için beklerken, yaşanan izdiham nedeniyle salonun cam kapıları kırıldı. Tehlikeye aldırış etmeyen İranlılar kırılan cam kapılar arasından, konser alanına geçmeye çalışırken ezilme tehlikesi geçirdi.

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