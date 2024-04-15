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Malatya'da otomobille çarpışan otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Malatya’da otomobille çarpışan otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Son dakika haberine göre Malatya'da bir otobüs otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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