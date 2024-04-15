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Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi! 19 şüpheli hakkında adli işlem...

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde kaçak ürün ele geçirildi! 19 şüpheli hakkında adli işlem...

İzmir’de tütün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda toplam piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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