15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da su borusu patladı! Şebeke suyu metrelerce yükseldi

Giresun’da su borusu patladı! Şebeke suyu metrelerce yükseldi

Giriş Tarihi: 15.04.2024
ABONE OL
Giresun’da su borusu patladı! Şebeke suyu metrelerce yükseldi

Giresun merkeze bağlı Ülper köyünde ana su hattındaki bir borunun patlaması nedeniyle şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA