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Korkunç ölüm! Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düştü

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Korkunç ölüm! Siirt’te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düştü

Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti. Yıldız'ın cesedi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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