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Bakan Özhaseki uyardı: Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak!

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Bakan Özhaseki uyardı: Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak!

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bazı illerde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirirken vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. İşte 5 günlük hava durumu raporu…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ AŞACAK

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Peki Türkiye genelinde 16-17-18-19-20 Nisan'da havalar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hdisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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