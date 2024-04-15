Okulda mide bulandıran taciz iddiası!
İğrenç olay İstanbul Fatih'teki bir okulda yaşandı. Ortaokul öğretmenliği yapan Şahin B., öğrencisiyle odada konuştuğu sırada kahvesinden yudum alıp tacizde bulundu. Durum karşısında neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız öğrenci öğretmenin pedofili hastası olduğunu söylemesi üzerine odadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda öğretmen öğrencisinin oturmasını kahve içerek konuşmayı teklif etti.
SAÇLARIN ÇOK GÜZEL
İkili sohbet etmeye başlayınca iddiaya göre bir süre sonra öğretmen, öğrencisinin içtiği kahvesinden yudumladı, saçlarına iltifat edip temasta bulundu. Neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız çocuğu öğretmenin gösterdiği yaklaşıma tepki gösterdi.
PEDOFİLİ HASTASIYIM
Bunun üzerine Şahin B., iddiaya göre öğrencisine pedofili hastalığının olduğunu söyleyip yatıştırmaya çalıştı. Odadan çıkan öğrenci durumu hemen ailesine anlattı. Aile, 13 yaşındaki kızlarını alıp karakola giderek öğretmenden şikayetçi oldu.
DERSTEN ÇIKARDIĞIM İÇİN İFTİRA ATTI
Suçlamaları reddeden şüpheli öğretmen Şahin B., karakoldaki ifadesinde, atölyedeki sınıf düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunan öğrencisinin tavrından rahatsızlık duyduğu için dersten çıkardığını, öğrencisinin bu duruma sinirlendiği için böyle bir iftirada kendisine bulunduğunu söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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