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İETT otobüsü yolda kaldı Eminönü'nde trafik felç oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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İETT otobüsü yolda kaldı Eminönü’nde trafik felç oldu

İstanbul Eminönü'nde arızalanarak yolda kalan İETT otobüsü nedeniyle bölgede trafik felç oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem alırken, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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