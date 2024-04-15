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Konya'da kamyonet otomobille çarpıştı: 11 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Konya’da kamyonet otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.C. (37) idaresindeki 03 AS 290 plakalı otomobil, Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklerken, aynı istikametten gelmekte olan T.K. (33) idaresindeki 42 DCU 42 plakalı kamyonet otomobile çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.C. (25), S.C. (12), M.C. (9), S.K. (32), M.E.K. (4), M.E.K. (10), E.K. (20), M.E.K. (13) ve M.K. (19) yaralandı.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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