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Çorum’daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Çorum’daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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