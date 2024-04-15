15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Malatya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 09:07
Son dakika haberi... Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Otomobil trafo direğine çarparak devrildi!
Otomobil trafo direğine çarparak devrildi!
Sancaktepe’de eski koca dehşeti!
Sancaktepe'de eski koca dehşeti!
Kadıköy’de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Tokat’ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Tokat'ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Küçükçekmece’de site hırsızları kamerada!
Küçükçekmece'de site hırsızları kamerada!
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Teleferik kazasının ön raporu tamamlandı!
Teleferik kazasının ön raporu tamamlandı!
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Daha Fazla Video Göster