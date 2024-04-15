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İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan T.Ç. (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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