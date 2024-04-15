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Aydın’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Aydın’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü kavşaktan ana yola çıkan otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

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