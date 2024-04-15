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Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı!

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı Cumali Tımarlı (21) ve A.K.’yi (15) pompalı tüfekle vurarak yaralayan Efe Melik Kaya (20) ile yanındaki Ömer Faruk Eke (22) tutuklandı.

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